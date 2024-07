VODIČI, POZOR: Pre koncert AC/DC platia dopravné obmedzenia

Bratislava 21. júla (TASR) - V súvislosti s nedeľným koncertom skupiny AC/DC na Starom letisku v bratislavských Vajnoroch treba počítať s dopravnými obmedzeniami. Kompletne uzavretý bude Vajnorský nadjazd pre automobilovú dopravu, a to od 12.00 h do 3.00 h nasledujúceho dňa. Slúžiť bude pre peších smerujúcich od konečnej zastávky električiek na Zlatých pieskoch. Pripomína to starosta Vajnôr Michal Vlček.



"Napriek tomu, že nie sme organizátorom koncertu a ten sa odohrá na súkromnom pozemku, snažíme sa, aby bol zabezpečený čo najlepší prístup pre návštevníkov koncertu a zároveň sa minimálne dotkol našich obyvateľov," podotýka Vlček.



Návštevníkom koncertu odporúča využiť prioritne verejnú dopravu a príchod si načasovať s dostatočným predstihom. Samotný areál sa bude otvárať už od 12.00 h. Dopravný podnik Bratislava posilnil spoje MHD vrátane nočných liniek. So Železničnou spoločnosťou Slovensko zabezpečil organizátor kyvadlovú železničnú dopravu z hlavnej stanice na Železničnú stanicu Vajnory i späť, ktorá bude neskôr posilnená.



Návštevníci koncertu, ktorí sa rozhodnú prísť autom, majú zabezpečené parkovacie plochy priamo v areáli. Dostanú sa tam vyčlenenou trasou cez ulicu Pri mlyne a Rybničnou ulicou. A zo severnej strany od diaľnice D4, od Rače tiež cez Rybničnú ulicu.



"Pre obyvateľov Vajnôr je kľúčové, že do dediny sa autom dostanú len ľudia s trvalým pobytom u nás. Pre zrýchlenie kontroly sme obyvateľom distribuovali nálepku na čelné sklo auta, s ktorou sa dostanú do Vajnôr, priamo do miesta svojho bydliska," konštatuje Vlček s tým, že využiť budú môcť všetky cesty okrem Vajnorského nadjazdu. Pre obyvateľov Vajnôr je zároveň zriadená špeciálna linka X53, ktorá bude premávať zo Zlatých pieskov po diaľnici cez Chorvátsky Grob.



Okrem dopravných obmedzení budú platiť aj rozsiahle bezpečnostné opatrenia. Zamerané budú podľa polície na ochranu života, zdravia, majetku občanov i verejného poriadku. Policajti napríklad návštevníkov koncertu vyzvali, aby so sebou nebrali pyrotechnické výrobky, chladné alebo strelné zbrane, prípadne iné nebezpečné predmety. Na bezpečnosť bude dohliadať stovky pracovníkov usporiadateľa koncertu a desiatky príslušníkov záchranných zložiek (polícia, hasiči a zdravotnícki záchranári). Polícia bude tiež v mieste konania koncertu aj v jeho okolí monitorovať dopravno-bezpečnostnú situáciu. V prípade možných komplikácií ju bude usmerňovať.



Mestská časť mala zároveň na organizátora i požiadavku v súvislosti so zvýšenou hlučnosťou. Usporiadanie areálu je priestorovo vyriešené tak, že hlavná hudobná produkcia bude smerovaná severne, čím budú minimalizované negatívne dosahy na blízke obytné zóny.