Vodiči, pozor: Pre odstraňovanie nehody sú pri Hubovej obmedzenia

Hubová 12. septembra (TASR) - Žilinská krajská polícia upozorňuje motoristov na dopravné obmedzenie na ceste I/18 pri obci Hubová v smere z Ružomberka do Martina. Dôvodom je odstraňovanie následkov dopravnej nehody.



Podľa polície bude obmedzenie trvať približne štyri hodiny a skončiť by malo o 13.00 h. "Premávka bude riadená do jedného jazdného pruhu. Obmedzenie je vyznačené dočasným dopravným značením a doprava regulovaná oprávnenými osobami," uviedla polícia. Motoristov zároveň vyzvala na zvýšenie pozornosti.