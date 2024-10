Vodiči, pozor: Pre preteky budú v Banskej Štiavnici obmedzenia

Banská Štiavnica 4. októbra (TASR) - Pre cyklistické preteky v historickom centre Banskej Štiavnice treba počas soboty (5. 10.) rátať v uliciach mesta s viacerými dopravnými obmedzeniami. Upozorňuje na to banskoštiavnická samospráva na oficiálnej internetovej stránke mesta.



"Preteky Red Bull Hill Chasers prinesú množstvo napätia a úžasných športových výkonov. Na krátkej trati budú pretekári štartovať v skupinách vo viacerých kvalifikačných kolách. Víťazov sa dozvieme zhruba okolo 18.00 h," informuje radnica.



Ako ďalej uvádza, akcia bude vďačná zo športového hľadiska, ale na svoje si prídu aj fotografi, ktorí si budú môcť zvečniť netradičné spojenie pretekov priamo v historickom jadre Banskej Štiavnice.



Z dôvodu konania pretekov bude v sobotu uzatvorené centrum mesta, a to od 9.00 do 18.00 na uliciach Dolná, Mládežnícka, Kammerhofská, A. Kmeťa, Starozámocká, J. K. Hella, Akademická, Mierová, Sládkovičova a tiež na Radničnom námestí a Námestí sv. Trojice.



Slovenské banské múzeum v súvislosti s konaním pretekov informovalo, že aj napriek dopravným obmedzeniam budú mať návštevníci do všetkých jeho expozícií prístup a budú otvorené podľa otváracích hodín. "Je však potrebné počítať s určitými obmedzeniami počas príchodu, prípadne prepravy," odporúča múzeum s tým, že hlavne pri návšteve skanzenu by si mali návštevníci vyčleniť o pár minút viac času na presun, aby stihli včas prísť na prehliadku.