VODIČI, POZOR: Pre prevoz leteckej munície obmedzia dopravu
Žiadame vodičov aj verejnosť o trpezlivosť, zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov polície a ostatných zasahujúcich zložiek, doplnila polícia.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 19. mája (TASR) - Polícia upozorňuje na obmedzenie dopravy na trase z areálu ZŤS v Dubnici nad Váhom cez mestskú časť Prejta, ilavskú mestskú časť Klobušice do Ilavy. Dôvodom je prevoz leteckej munície, ktorú v utorok našli počas výkopových prác v areáli ZŤS. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
„V súčasnosti sú v areáli ZŤS v Dubnici nad Váhom vykonávané bezpečnostné opatrenia súvisiace s nálezom leteckej munície z obdobia 2. svetovej vojny. Za asistencie príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, pyrotechnikov Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne a Žiline a Kriminalisticko-expertízneho ústavu v Bratislave bude munícia prevezená na bezpečné miesto, kde bude následne za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení zneškodnená,“ informuje polícia.
Dopravné obmedzenia sa budú týkať aj kruhovej križovatky pred Ilavou, privádzača na diaľnicu D1, úseku diaľnice v smere na Bratislavu, zjazdu na Nemšovú a komunikácie smerom na obec Horné Srnie.
„Žiadame vodičov aj verejnosť o trpezlivosť, zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov polície a ostatných zasahujúcich zložiek,“ doplnila polícia.
