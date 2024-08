VODIČI, POZOR: Pre rekonštrukciu uzatvoria objazd v Trenčíne

Trenčín 9. augusta (TASR) - Rekonštrukcia vylúči dopravu na okružnej križovatke na uliciach Zlatovská a Brnianska v Trenčíne. Na úplnú uzáveru križovatky sa musia vodiči pripraviť počas víkendov 10. a 11. augusta, 17. augusta a 24. a 25. augusta. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



Cestári pristúpia k búraniu ostrovčekov od 10. augusta od 6.00 h do 11. augusta do polnoci, 17. augusta naplánovali frézovanie komunikácie a asfaltovanie komunikácie zabezpečia od 24. augusta od 6.00 h do 25. augusta do 18.00 h.



"Prejazd okružnou križovatkou bude umožnený len autobusom mestskej hromadnej dopravy počas búrania ostrovčekov a frézovania komunikácie. Počas asfaltovania bude križovatka neprejazdná pre všetku dopravu," uviedli policajti.



Polícia v tejto súvislosti upozornila vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a správali sa navzájom ohľaduplne. Počas pracovných dní bude križovatka prejazdná zo všetkých smerov.