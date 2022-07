VODIČI, POZOR: Premávka sa v hlavnom meste začína miestami spomaľovať

Bratislava 26. júla (TASR) - Doprava v hlavnom meste sa začína v utorok ráno na niektorých miestach mierne spomaľovať. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS.



Nehodu aktuálne dokumentujú na Pražskej ulici v smere z Patrónky na hlavnú stanicu. Nehodu odstraňujú aj na Prístavnom moste v smere do Petržalky, kde sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Obe stoja v odstavnom pruhu, zdržanie je do desať minút.