Vodiči, pozor: Preteky Spartan Race si vyžiadajú obmedzenia v Komárne

Komárno 22. mája (TASR) - Mesto Komárno upozorňuje na dopravné obmedzenia súvisiace s organizáciou pretekov Spartan Race. Preteky sa uskutočnia 24. mája v komárňanskej pevnosti.



Už od štvrtka je úplne uzavretý vjazd na Elektrárenskú ulicu od mosta. Uzávera potrvá do 25. mája do 18.00 h. Počas pretekov 24. mája bude v čase od 6.00 do 23.00 h úplne uzavretá Elektrárenská cesta od reštaurácie po križovatku Dunajské nábrežie/Vnútorná okružná/Elektrárenská, informovala radnica.



Účastníci i návštevníci môžu počas pretekov využívať hlavné parkoviská P1, P2 a P3 priamo pri pevnosti na Hradnej ulici. Ďalšie parkoviská P4, P5 a P6 sú v pešej vzdialenosti v okolí pevnosti. Parkovanie je bezplatné. Samospráva upozorňuje na zákaz parkovania na trávnatých plochách a vyzýva vodičov rešpektovať dopravné značenie a pokyny dobrovoľníkov alebo polície.



Na pretekoch Spartan očakávajú organizátori viac ako 3000 pretekárov z rôznych krajín Európy. Okrem slovenských pretekárov budú mať najväčšie zastúpenie pretekári z Maďarska a Českej republiky. Čakajú ich dve základné dĺžky trate, Sprint s dĺžkou päť kilometrov a 20 prekážkami a Super s dĺžkou desať kilometrov a 25 prekážkami.



Pretekať bude možné v troch výkonnostných kategóriách. Elite je určená pre najlepších pretekárov, v kategórii Age súperia medzi sebou rovesníci. Kategória Open je najpočetnejšia. Doplnková disciplína Charity kopíruje trasu Sprintu. Výťažok z registrácií poputuje na dobročinný cieľ. Pre deti vo veku od štyroch do 14 rokov je určený Spartan Kids.



Preteky Spartan patria medzi najpopulárnejšie športové výzvy súčasnosti. Celosvetovo táto značka priláka ročne viac ako milión nadšencov športu, ktorí absolvujú niektoré z vyše 250 podujatí po celom svete.