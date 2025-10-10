< sekcia Regióny
Vodiči, pozor: Pri Národnom futbalovom štadióne rátajte s obmedzeniami
Policajti budú počas podujatia v okolí štadióna dohliadať na verejný poriadok a dodržiavanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Vodiči musia v piatok pre kultúrne podujatie na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave rátať s obmedzeniami. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.
„V súvislosti s týmto podujatím upozorňujeme vodičov na očakávaný vznik obmedzení v cestnej premávke v okolí štadióna pred jeho začiatkom a po ukončení, a to na uliciach Bajkalská, Viktora Tegelhoffa a Príkopova. V tejto súvislosti dôjde k úplnému uzatvoreniu ulice Viktora Tegelhoffa od 16.00 do 23.00 h pre automobilovú dopravu, pričom obyvatelia ulice budú mať prístup povolený,“ priblížil.
Policajti budú počas podujatia v okolí štadióna dohliadať na verejný poriadok a dodržiavanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Vodičom odporučili, aby sa v prípade, ak je to možné, vyhli okoliu štadióna a na prejazd použili alternatívne trasy. „O prípadných dopravných obmedzeniach budeme verejnosť včas informovať,“ dodal hovorca.
„V súvislosti s týmto podujatím upozorňujeme vodičov na očakávaný vznik obmedzení v cestnej premávke v okolí štadióna pred jeho začiatkom a po ukončení, a to na uliciach Bajkalská, Viktora Tegelhoffa a Príkopova. V tejto súvislosti dôjde k úplnému uzatvoreniu ulice Viktora Tegelhoffa od 16.00 do 23.00 h pre automobilovú dopravu, pričom obyvatelia ulice budú mať prístup povolený,“ priblížil.
Policajti budú počas podujatia v okolí štadióna dohliadať na verejný poriadok a dodržiavanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Vodičom odporučili, aby sa v prípade, ak je to možné, vyhli okoliu štadióna a na prejazd použili alternatívne trasy. „O prípadných dopravných obmedzeniach budeme verejnosť včas informovať,“ dodal hovorca.