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Vodiči, pozor: Pri Trenčíne bude obmedzená doprava kvôli pretekom

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Trasa vedie po okruhu Podlužany - Bánovce nad Bebravou (časť Horné Ozorovce) - Dežerice - Horňany - Bobot - Motešice - Krásna Ves - Timoradza - Podlužany.

Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 4. júla (TASR) - Vodičov v okrese Bánovce nad Bebravou a Trenčín čakajú v sobotu dopravné obmedzenia. Dôvodom sú spoločné majstrovstvá Českej a Slovenskej republiky v cyklistike v kategórii do 23 rokov. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Trasa vedie po okruhu Podlužany - Bánovce nad Bebravou (časť Horné Ozorovce) - Dežerice - Horňany - Bobot - Motešice - Krásna Ves - Timoradza - Podlužany. Cyklisti ju absolvujú celkovo päťkrát. Štart pretekov je naplánovaný na 13.00 h, ich ukončenie sa predpokladá približne o 17.00 h.

„Počas konania podujatia budú platiť dopravné obmedzenia. Z dôvodu zaistenia bezpečnosti bude premávka v smere proti jazde pretekárov počas celého trvania pretekov uzatvorená. V smere jazdy pretekov sa premávka obnoví až po prejdení celého konvoja pretekov,“ doplnila hovorkyňa.

Konvoj bude označený na začiatku policajným vozidlom so žltou zástavou a na konci policajným vozidlom so šachovnicovou zástavou. Prístup záchranných zložiek bude počas celého trvania pretekov bez obmedzenia.

„Vodičov, obyvateľov dotknutých miest a obcí, ako aj všetkých účastníkov cestnej premávky žiadame o rešpektovanie pokynov polície a organizátorov, trpezlivosť a vzájomnú ohľaduplnosť,“ uzavrela Klenková.
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