VYRAZTE S PREDSTIHOM: Pri výjazde z Košíc sa tvoria kolóny
Polícia vodičov žiada o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom.
Autor TASR
Košice 10. apríla (TASR) - Pri výjazde z Košíc smerom na mestské časti Pereš a Šaca sa tvoria kolóny. Polícia v tejto súvislosti vodičov upozorňuje na možné zdržanie a odporúča vyraziť na cestu s dostatočným časovým predstihom. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
Pripomenula, že v ľavom jazdnom pruhu prebieha rekonštrukcia vozovky. „Z uvedeného dôvodu dochádza k tvorbe dopravných kolón, a to už od svetelnej križovatky ulíc Moldavská cesta a Popradská ulica pri obchodných centrách, ale aj pri napájaní sa na hlavný ťah v smere z obchvatu mesta Košice,“ spresnila.
Polícia vodičov žiada o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom.
Pripomenula, že v ľavom jazdnom pruhu prebieha rekonštrukcia vozovky. „Z uvedeného dôvodu dochádza k tvorbe dopravných kolón, a to už od svetelnej križovatky ulíc Moldavská cesta a Popradská ulica pri obchodných centrách, ale aj pri napájaní sa na hlavný ťah v smere z obchvatu mesta Košice,“ spresnila.
Polícia vodičov žiada o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom.