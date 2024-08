VODIČI, POZOR: Protest môže obmedziť dopravu v Bratislave

Bratislava 13. augusta (TASR) - Protest v utorok večer na Námestí SNP v Bratislave môže obmedziť verejnú aj individuálnu dopravu. Bratislavská mestská polícia na to upozornila na sociálnej sieti. Odporúča preto zvoliť si alternatívne trasy. Vodiči by si zároveň mali dať pozor na zvýšený pohyb chodcov.



"Počas podujatia posilňujeme výkon v kamerovom stredisku mestskej polície a aj v uliciach hlavného mesta. Kamery slúžia mestskej polícii a Policajnému zboru nielen na prevenciu priestupkov a trestných činov, ale záznamy z nich môžu byť použité aj ako dôkaz," spresnila mestská polícia.



Upozorňuje tiež, že aj počas utorkového večera budú pravdepodobne v Bratislave vysoké teploty. Preto by si účastníci protestu mali priniesť dostatok tekutín.