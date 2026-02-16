Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vodiči, pozor: R1 za Sereďou smerom na Trnavu je neprejazdná

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok

Dopravná nehoda sa stala na 10,5-kilometri rýchlostnej cesty.

Autor TASR
Sereď 16. februára (TASR) - Úsek rýchlostnej cesty R1 za Sereďou smerom na Trnavu je pre dopravnú nehodu aktuálne neprejazdný. Obchádzka vedie cez Dolnú Stredu, Sereď a Zavar. Informovala o tom Zelená vlna STVR.

Dopravná nehoda sa stala na 10,5-kilometri rýchlostnej cesty. V pravom pruhu sa zrazilo osobné auto s nákladným. Vo viacerých oblastiach trnavského regiónu zas hlásia vodiči zasnežené cesty. Doprava sa z tohto dôvodu komplikuje napríklad aj na Bielej hore medzi Jablonicou a Trstínom.
