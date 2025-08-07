Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vodiči, pozor: Rekonštrukcia mosta v Šahoch spôsobí uzáveru

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Doprava na trase Šahy - Tešmák - Ipeľské Predmostie bude viesť po obchádzkovej trase.

Autor TASR
Šahy 7. augusta (TASR) - Mesto Šahy upozorňuje na úplnú uzáveru miestnej komunikácie III/1589 v katastri mestskej časti Tešmák. Uzávera bude platiť od 12. augusta od 7.00 h do konca tohto roka. Dôvodom uzávery je rekonštrukcia mosta cez potok, informovala radnica.

Doprava na trase Šahy - Tešmák - Ipeľské Predmostie bude viesť po obchádzkovej trase. Križovatka ciest II/527 a III/1589 bude prejazdná len po most. Vjazd do obce bude možný len cez križovatku zo smeru Ipeľské Predmostie. Rovnaká trasa bude platiť aj pre autobusy.
