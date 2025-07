Vodiči, pozor: Rekonštrukcia ulice v Námestove prináša obmedzenia

Námestovo 22. júla (TASR) - V Námestove začali s rekonštrukciou ulice Štefánikova a s výstavbou nového kruhového objazdu, ktoré prinášajú dopravné obmedzenia. Ako informovalo mesto na sociálnej sieti, cieľom rekonštrukcie je výrazne zvýšiť bezpečnosť, komfort a kvalitu dopravy v jednom z najvyťaženejších dopravných uzlov mesta.



Stavebné práce na ulici Štefánikova budú prebiehať v troch etapách. Prvá etapa rekonštrukcie potrvá do 3. augusta. Týka sa uzávery úseku od existujúcej kruhovej križovatky po križovatku s Hattalovou ulicou. Druhá etapa, ktorá bude trvať od 4. augusta do 17. augusta, sa bude týkať uzávery úseku od križovatky s Hattalovou po vjazd do obchodného reťazca. Tretia etapa, od 17. augusta do 9. novembra, uzavrie úsek nad vjazdom do obchodného reťazca po miesto budovaného nového kruhového objazdu.



„Prosíme všetkých vodičov o zvýšenú opatrnosť, trpezlivosť a najmä o rešpektovanie dočasného dopravného značenia, ktoré je nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a plynulosti premávky,“ upozornila samospráva.