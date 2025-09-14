< sekcia Regióny
VODIČI POZOR: Sečovská cesta v Košiciach je pre nehodu neprejazdná
Polícia vodičov zároveň vyzýva, aby aj vzhľadom na daždivé počasie a mokré vozovky zvýšili opatrnosť na cestách.
Autor TASR
Košice 14. septembra (TASR) - Sečovská cesta v Košiciach je aktuálne v oboch smeroch neprejazdná. Dôvodom je dopravná nehoda, pri ktorej podľa prvotných informácií utrpeli zranenia dvaja ľudia. Pre TASR to uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
„Podľa predbežných informácií vodič dostal šmyk a v protismere narazil do vodičky osobného motorového vozidla. Obaja sú pri vedomí. Boli podrobení dychovej skúške na alkohol, ktorej výsledok bol negatívny,“ dodala.
Polícia vodičov zároveň vyzýva, aby aj vzhľadom na daždivé počasie a mokré vozovky zvýšili opatrnosť na cestách.
