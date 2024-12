Vodiči, pozor: Skrížený kamión komplikuje premávku na Bielej hore

Trnava 6. decembra (TASR) - Skrížený kamión komplikuje dopravu na horskom priechode Biela hora. Spolu s obcou Buková v okrese Trnava sú trasy v oboch smeroch neprejazdné, tvoria sa kolóny. Úsek možno obísť cez mesto Vrbové alebo v smere do Bratislavy. TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.



"Sneženie začína komplikovať dopravnú situáciu najmä v okolí Malých Karpát, na Záhorí aj v okolí Trnavy. V Trnavskom kraji doposiaľ evidujeme v súvislosti so snežením niekoľko udalostí v doprave. Zatiaľ sa však obišla bez vážnejších udalostí," priblížila s tým, že do terénu nasadili zvýšený počet dopravných hliadok a situáciu neustále monitorujú.