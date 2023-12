VODIČI, POZOR: Smerom zo Stupavy do Bratislavy sa zdržíte pol hodinu

Bratislava 1. decembra (TASR) - Vodiči sa smerom zo Stupavy do Bratislavy zdržia asi pol hodinu. S kolónami treba počítať aj v hlavnom meste. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS a Stellacentrum.



Smerom z Petržalky do Mlynskej doliny si vodiči počkajú asi 15 minút. "NDS priebežne podľa potreby reguluje rýchlosť v tuneli Sitina na D2 v oboch smeroch," ozrejmila Zelená vlna RTVS.



Kolóna sa podľa Stellacentra tvorí aj na diaľnici D1 smerom od Prístavného mosta. So zdržaním vo všetkých smeroch treba počítať aj na križovatke ulíc Košická - Prievozská.