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Vodiči, pozor: Tento semafor v Prievidzi dočasne vypnú
S prácami začne samospráva približne o 9.00 h.
Autor TASR
Prievidza 29. júla (TASR) - Oprava cestnej svetelnej signalizácie na Košovskej ceste v Prievidzi si v stredu vyžiada úpravu premávky. Semafor bude dočasne vypnutý. Upozornilo na to mesto na sociálnej sieti.
S prácami začne samospráva približne o 9.00 h. Mesto v tejto súvislosti prosí všetkých vodičov o zvýšenú opatrnosť, trpezlivosť a dôsledné rešpektovanie dopravného značenia a pravidiel cestnej premávky.
S prácami začne samospráva približne o 9.00 h. Mesto v tejto súvislosti prosí všetkých vodičov o zvýšenú opatrnosť, trpezlivosť a dôsledné rešpektovanie dopravného značenia a pravidiel cestnej premávky.