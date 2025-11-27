< sekcia Regióny
VODIČI, POZOR: Tento víkend uzatvoria D1 pri Bratislave
Diaľnica bude podľa NDS uzatvorená od križovatky Bernolákovo po bratislavské Zlaté Piesky. V opačnom smere ostáva dopravný režim nezmenený.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 27. novembra (TASR) - Od soboty (29. 11.) 10.00 h do nedele popoludní (30. 11.) bude uzatvorená diaľnica D1 pri Bratislave v smere do hlavného mesta. Ide o rozšírenie, modernizáciu a prepojenie diaľnice D1 s D4. Plánovaná uzávera je závislá od priazne počasia. TASR o tom informovala mediálna komunikácia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
Diaľnica bude podľa NDS uzatvorená od križovatky Bernolákovo po bratislavské Zlaté Piesky. V opačnom smere ostáva dopravný režim nezmenený. Obmedzenie je nevyhnutné pre presmerovanie dopravy na rekonštruovanú diaľnicu. Vďaka tomu bude možné pokračovať v rekonštrukcii pôvodného telesa D1. „Vrátením dopravy na zrekonštruované teleso diaľnice sa zároveň motoristom zjednoduší a sprehľadní vstup do hlavného mesta v smere od Trnavy,“ povedal investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Július Mihálik.
Počas soboty a nedele sa preznačí vodorovné dopravné značenie a presunú zvodidlá, čo nie je podľa NDS možné zrealizovať pri zachovaní živej dopravy. Samotný čas uzávery je prispôsobený počasiu. Značenie jazdných pruhov si vyžaduje minimálnu teplotu vozovky a dostatočnú mieru suchosti podkladu, preto sa práce uskutočnia počas najteplejších hodín víkendu, vysvetlila. Obchádzková trasa povedie cez Starú Seneckú cestu I/61.
Diaľnica bude podľa NDS uzatvorená od križovatky Bernolákovo po bratislavské Zlaté Piesky. V opačnom smere ostáva dopravný režim nezmenený. Obmedzenie je nevyhnutné pre presmerovanie dopravy na rekonštruovanú diaľnicu. Vďaka tomu bude možné pokračovať v rekonštrukcii pôvodného telesa D1. „Vrátením dopravy na zrekonštruované teleso diaľnice sa zároveň motoristom zjednoduší a sprehľadní vstup do hlavného mesta v smere od Trnavy,“ povedal investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Július Mihálik.
Počas soboty a nedele sa preznačí vodorovné dopravné značenie a presunú zvodidlá, čo nie je podľa NDS možné zrealizovať pri zachovaní živej dopravy. Samotný čas uzávery je prispôsobený počasiu. Značenie jazdných pruhov si vyžaduje minimálnu teplotu vozovky a dostatočnú mieru suchosti podkladu, preto sa práce uskutočnia počas najteplejších hodín víkendu, vysvetlila. Obchádzková trasa povedie cez Starú Seneckú cestu I/61.