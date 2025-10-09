< sekcia Regióny
Vodiči, pozor: Tieto úseky v Prešove uzavrú
Dopravné obmedzenia pre individuálnu dopravu, ako aj premávanie liniek MHD v súvislosti s uzavretím križovatky ulíc Škultétyho a 17. novembra sú zverejnené na webstránke mesta.
Autor TASR
Prešov 9. októbra (TASR) - Pre stavebné práce na preložke inžinierskych sietí bude od pondelka (13. 10.) do štvrtka (13. 11.) úplne uzavretá križovatka ulíc Škultétyho a 17. novembra. Od pondelka bude na celý rok uzavretý aj most na Ulici Jána Pavla II. S týmito uzáverami budú spojené rozsiahle dopravné obmedzenia, ktoré sa dotknú nielen automobilovej a verejnej dopravy, ale aj chodcov a cyklistov. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
Pre cyklistov zo smeru od Škultétyho ulice na Sídlisko III bude obchádzková trasa vedená od križovatky ulíc Škultétyho - Železničiarska a následne po uliciach Železničiarska, Francisciho, 17. novembra (cyklistické pruhy) s napojením na cyklistický chodník pri lávke pri Prešovskej univerzite.
„V smere na Sídlisko Sekčov bude obchádzka vedená od lávky pri Prešovskej univerzite po uliciach 17. novembra (cyklistické pruhy), Záborského a Železničiarska s napojením sa na Škultétyho ulicu. Cyklistický chodník pozdĺž rieky Torysa bude v úseku od odbočenia k Tatran Handball Aréne po ulicu Pod Kamennou baňou uzatvorený. Obchádzková trasa bude obojsmerne vedená po uliciach Športová, Jána Pavla II. a Pod Kamennou baňou,“ vysvetlila Šitárová.
Chodci prejdú medzi ulicami Škultétyho a 17. novembra obchádzkou po uliciach Železničiarska a Francisciho. Obchádzková trasa pre chodcov z lokality Pod Kamennou baňou, Bulharskej ulice a Tatran Handball Arény smerom na ulice 17. novembra a Škultétyho bude obojsmerne vedená z Ulice Jána Pavla II. na Športovú ulicu a následne po chodníku pre peších okolo rieky Torysa. Chodci potom prejdú na lávku pri Prešovskej univerzite a budú pokračovať po Ulici 17. novembra a po uliciach Francisciho a Železničiarska s napojením sa na Škultétyho ulicu.
Ďalšie dopravné obmedzenia v meste, konkrétne zmena smeru jednosmernej premávky na Záborského ulici, dočasné zjednosmernenie na Francisciho ulici, zákaz zastavenia na uliciach Francisciho, Záborského a Železničiarska a zákaz ľavého odbočenia z Požiarnickej ulice na ulicu Pod Kalváriou, sú zverejnené rovnako na webstránke mesta.
„Most na Ulici Jána Pavla II. bude pre rekonštrukciu uzavretý až do 30. novembra 2026. Mesto Prešov prosí všetkých účastníkov cestnej premávky o trpezlivosť, ohľaduplnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia,“ povedala Šitárová.
