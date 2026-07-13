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VODIČI, POZOR: Triblavinskú cestu počas víkendu úplne uzavrú
Úplná uzávera cesty sa začne v sobotu (18. 7.) o 6.00 h a potrvá najneskôr do nedeľných (19. 7.) večerných hodín.
Autor TASR
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Bratislava 13. júla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) obnoví povrch Triblavinskej cesty. Práce nadväzujú na dokončenie diaľničného prepojenia D4 a D1 a zahŕňať budú opravu poškodených miest aj položenie novej asfaltovej vrstvy. Triblavinská cesta bude preto počas najbližšieho víkendu úplne uzavretá. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie NDS.
„Diaľničiari obnovia približne 1,5 kilometra dlhý úsek cesty. Práce sa začnú pri mostnom objekte nad potokom Čierna voda a skončia pri napojení Triblavinskej cesty na cestu I/61, teda starú Seneckú cestu,“ priblížili.
Ako uviedli, úplná uzávera cesty sa začne v sobotu (18. 7.) o 6.00 h a potrvá najneskôr do nedeľných (19. 7.) večerných hodín. „Počas uzávery pracovníci opravia výtlky a položia novú asfaltovú vrstvu vozovky. Po opätovnom otvorení cesty budú práce pokračovať úpravou a dokončovaním krajníc,“ doplnili z NDS.
Žiadajú motoristov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a nevstupovali do uzavretého úseku. Upozornili, že predčasný prejazd vozidiel by mohol poškodiť čerstvo položené asfaltové vrstvy.
„Dokončením prepojenia diaľnic D4 a D1 sa naša práca v tomto území nekončí. Po hlavných stavebných prácach postupne dávame do poriadku aj cesty v okolí stavby, ktoré využívala stavebná doprava. Obnova Triblavinskej cesty je jedným z týchto krokov a veríme, že nový povrch prispeje ku komfortnejšej jazde pre všetkých, ktorí ju využívajú,“ povedal člen predstavenstva a investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
„Diaľničiari obnovia približne 1,5 kilometra dlhý úsek cesty. Práce sa začnú pri mostnom objekte nad potokom Čierna voda a skončia pri napojení Triblavinskej cesty na cestu I/61, teda starú Seneckú cestu,“ priblížili.
Ako uviedli, úplná uzávera cesty sa začne v sobotu (18. 7.) o 6.00 h a potrvá najneskôr do nedeľných (19. 7.) večerných hodín. „Počas uzávery pracovníci opravia výtlky a položia novú asfaltovú vrstvu vozovky. Po opätovnom otvorení cesty budú práce pokračovať úpravou a dokončovaním krajníc,“ doplnili z NDS.
Žiadajú motoristov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a nevstupovali do uzavretého úseku. Upozornili, že predčasný prejazd vozidiel by mohol poškodiť čerstvo položené asfaltové vrstvy.
„Dokončením prepojenia diaľnic D4 a D1 sa naša práca v tomto území nekončí. Po hlavných stavebných prácach postupne dávame do poriadku aj cesty v okolí stavby, ktoré využívala stavebná doprava. Obnova Triblavinskej cesty je jedným z týchto krokov a veríme, že nový povrch prispeje ku komfortnejšej jazde pre všetkých, ktorí ju využívajú,“ povedal člen predstavenstva a investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.