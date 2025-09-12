Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vodiči, pozor: Trnavský jarmok prináša viaceré dopravné obmedzenia

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Mesto Trnava uviedlo na svojom webe, že od pondelka (8. 9.) až do skončenia podujatia platia uzávery viacerých ciest a parkovísk, ktoré sú označené dočasným dopravným značením.

Autor TASR
Trnava 12. septembra (TASR) - V súvislosti s Tradičným trnavským jarmokom budú do pondelka (15. 9.) platiť viaceré dopravné obmedzenia. Vjazd do zóny jarmočiska v centre meste je možný iba s povolením. V sobotu sa k jarmočným uzáverám pridajú aj dopravné obmedzenia v okolí štadióna Antona Malatinského. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Mesto Trnava uviedlo na svojom webe, že od pondelka (8. 9.) až do skončenia podujatia platia uzávery viacerých ciest a parkovísk, ktoré sú označené dočasným dopravným značením. Zmena organizácie dopravy je na uliciach Hviezdoslavova, Divadelná, Štefánikova, Františkánska, Pekárska a Halenárska.

Od utorka (9. 9.) sa zmena dopravy týka aj Ulice Radlinského a parkoviska pri Bernolákovej bráne či Ulice Vajanského a parkoviska pri Okresnom úrade. Zmena je aj v doprave a na parkoviskách na uliciach Dolnopotočnej, A. Malatinského, na Trhovej ulici pred MsÚ, Paulínskej, Trojičnom námestí, Dolné bašty - v úseku od Okresného súdu po Ulicu Športová, na Námestí SNP, Ružový park, Strelecká.

Od piatka do nedele (14. 9.) do 9.00 h sú obmedzenia aj v Sade Antona Bernoláka vrátane cyklochodníka v úseku od Bernolákovej brány po Zelený kríčok.

Pre návštevníkov, ktorí sa rozhodnú prísť na jarmok autom, mesto odporúča využiť niektoré z parkovísk typu B. Na parkoviskách typu B zaparkujete najvýhodnejšie v dostupnej blízkosti jarmočiska. Zaparkovať je možné aj na bezplatnom záchytnom parkovisku Park & Ride na Strojárenskej ulici, odkiaľ sa dá do mesta odviezť linkou mestského autobusu číslo štyri zo zastávky Strojárenská.
