Sobota 21. marec 2026
VODIČI, POZOR: Tunel Branisko dočasne uzavrú pre údržbu

Na archívnej snímke východný portál tunela Branisko. Foto: TASR – Milan Kapusta

Autor TASR
Prešov 21. marca (TASR) - Tunel Branisko na diaľnici D1 bude v noci na nedeľu 22. marca dočasne uzavretý. Ako informuje prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, dôvodom je nadmerné znečistenie a údržba vozovky, vodorovného dopravného značenia, ako aj kamerového systému.

Obmedzenie je naplánované do 03.00 h. „Žiadame vodičov, aby využili obchádzkové trasy a rátali s možným zdržaním,“ dodala polícia.
