Vodiči, pozor: Tunel Prešov bude pre údržbu uzavretý
Jesenný servis sa začne od utorka (30. 9.) od 20.00 h.
Autor TASR
Prešov 29. septembra (TASR) - Tunel Prešov bude počas troch nocí a víkendu pre jesennú údržbu uzavretý. TASR o tom informovala mediálna komunikácia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
Ako uviedla, jesenný servis sa začne od utorka (30. 9.) od 20.00 h. „Potrvá do stredy (1. 10.) rána a bude pokračovať ešte stredajšiu a štvrtkovú (2. 10.) noc a následne od piatkového (3. 10.) večera cez víkend. Pre motoristov bude tunel k dispozícii opäť v nedeľu podvečer,“ priblížila mediálna komunikácia.
Servis tunela zahŕňa čistenie tunelového ostenia, vozovky, chodníkov, kanalizácie a ďalších súčastí. V rámci plánovaných prác sa podľa NDS zároveň vykonajú odborné prehliadky a servis technologických a elektrotechnických zariadení, aby bola zabezpečená ich bezchybná funkčnosť a bezpečnosť prevádzky.
„Počas vykonávaných prác bude nevyhnutné úsek rýchlostnej cesty D1 v úseku Prešov západ - Prešov juh vrátane tunela Prešov, úplne uzavrieť. Obchádzková trasa povedie obojsmerne po cestách I/18 a I/68 odklonom cez mesto Prešov. Trasa obchádzky bude riadne vyznačená,“ dodala mediálna komunikácia.
