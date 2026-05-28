< sekcia Regióny
Vodiči, pozor: Tunel Sitina bude počas víkendu v noci opäť uzavretý
Dôvodom uzávery sú údržbové práce. Začnú sa o 22.00 h a potrvajú približne 12 hodín.
Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - Bratislavský tunel Sitina na diaľnici D2 bude počas nadchádzajúceho víkendu opäť uzavretý. Obmedzenie potrvá počas nocí z piatka (29. 5.) na sobotu (30. 5.) a zo soboty na nedeľu (31. 5.) do ranných hodín. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).
Dôvodom uzávery sú údržbové práce. Začnú sa o 22.00 h a potrvajú približne 12 hodín. NDS približuje, že obchádzková trasa povedie v oboch smeroch cez mestské komunikácie - križovatku Patrónka. V tejto súvislosti apeluje na motoristov, aby dodržiavali dopravné značenie a nejazdili po pamäti.
Servis a údržba technologických zariadení tunela Sitina odštartovali už počas uplynulého víkendu. Počas štyroch nocí sa približne 1,5-kilometrový tunel dôkladne vyčistí. „Tak ako pri ostatných tuneloch je nevyhnutné očistiť vozovku, chodníky, steny aj odvodnenie. Zároveň sa prečistia a skontrolujú všetky technické zariadenia. Od osvetlenia cez ventiláciu tunela až po samotný riadiaci systém. Dvojnásobne dôležitá je pri každej údržbe kontrola požiarnej bezpečnosti,“ dodala NDS.
Dôvodom uzávery sú údržbové práce. Začnú sa o 22.00 h a potrvajú približne 12 hodín. NDS približuje, že obchádzková trasa povedie v oboch smeroch cez mestské komunikácie - križovatku Patrónka. V tejto súvislosti apeluje na motoristov, aby dodržiavali dopravné značenie a nejazdili po pamäti.
Servis a údržba technologických zariadení tunela Sitina odštartovali už počas uplynulého víkendu. Počas štyroch nocí sa približne 1,5-kilometrový tunel dôkladne vyčistí. „Tak ako pri ostatných tuneloch je nevyhnutné očistiť vozovku, chodníky, steny aj odvodnenie. Zároveň sa prečistia a skontrolujú všetky technické zariadenia. Od osvetlenia cez ventiláciu tunela až po samotný riadiaci systém. Dvojnásobne dôležitá je pri každej údržbe kontrola požiarnej bezpečnosti,“ dodala NDS.