Vodiči, pozor: Tunel Sitina uzatvoria týchto dňoch a časoch
Polícia vodičov žiada, aby využili alternatívne trasy vedené cez mestské komunikácie.
Autor TASR
Bratislava 17. októbra (TASR) - Polícia pripomína vodičom, že počas víkendu bude obojsmerne uzavretý tunel Sitina v Bratislave. Obmedzenie sa týka vybraných hodín. Dôvodom je pravidelná údržba. Informuje o tom na sociálnej sieti.
Tunel Sitina bude uzavretý najprv od piatka od 22.00 h do soboty (18. 10.) do 10.00 h. Následne bude uzavretý od soboty od 22.00 h do nedele (19. 10.) do 10.00 h.
