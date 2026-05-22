Piatok 22. máj 2026Meniny má Júlia a Juliána
VODIČI, POZOR: Tunel Sitina v Bratislave uzavrú

Na archívnej snímke dopravné značenie usmerňuje vozidlá na obchádzku pred neprejazdným tunelom Sitina v Bratislave. Foto: TASR

Polícia žiada vodičov, aby využili alternatívne trasy.

Autor TASR
Bratislava 22. mája (TASR) - Bratislavský tunel Sitina na diaľnici D2 bude od piatkovej 22. hodiny do soboty (23. 5.) 10.00 h obojsmerne uzavretý. Dôvodom je pravidelná údržba. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

Následne bude tunel uzavretý aj od sobotnej 22.00 h. Opäť má byť otvorený v nedeľu (24. 5.) okolo 10.00 h.

Polícia žiada vodičov, aby využili alternatívne trasy.
