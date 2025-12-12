< sekcia Regióny
Vodiči, pozor: Túto ulicu v Košiciach v sobotu uzavrú
Most nad železničnou traťou na Hlinkovej ulici bol vybudovaný v roku 1969.
Autor TASR
Košice 12. decembra (TASR) - Dopravná ulica pod mostom na Hlinkovej ulici v Košiciach bude v sobotu (13. 12.) od 8.00 do 14.30 h úplne uzavretá. Obmedzenia sa dotknú aj MHD. Informuje o tom košický magistrát na svojej webovej stránke s tým, že dôvodom sú dokončovacie práce súvisiace so stabilizačnými opatreniami na moste. Ide o prechodné riešenie s cieľom zabrániť zhoršovaniu technického stavu mostnej konštrukcie, kým sa začne s jeho rekonštrukciou.
„Na zmeny v organizácii dopravy upozorní motoristov dočasné dopravné značenie, ktoré ich nasmeruje aj na obchádzkové trasy,“ uvádza mesto. V súvislosti s MHD upozorňuje, že linka č. 22 pôjde v smere na Baňu Bankov odklonom cez Prešovskú cestu a linka č. 25 pôjde v smere na Budapeštiansku rovnako odklonom cez Prešovskú cestu.
Most nad železničnou traťou na Hlinkovej ulici bol vybudovaný v roku 1969. Patrí k najfrekventovanejším v meste, denne po ňom prejde vyše 30.000 áut. Na jeho výstavbu boli použité nosníky typu Vloššák, ktoré podľa magistrátu spôsobili problémy aj na iných mostoch na Slovensku. Rekonštruovaný bol v rokoch 1989 a 2015. Obhliadka v roku 2020 definitívne potvrdila, že jednoduchá rekonštrukcia nepostačuje a poškodené nosníky bude potrebné časom vymeniť.
Od augusta platia na moste dopravno-bezpečnostné opatrenia - premávka je obmedzená do dvoch jazdných pruhov a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 30 km/h.
V súčasnosti sa čaká na získanie stavebného povolenia. Mesto chce následne vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác, ktoré by sa mali začať na jar budúceho roka. Rekonštrukciu má financovať z eurofondov. Odhadované náklady sú vo výške 10,7 milióna eur.
