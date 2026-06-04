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VODIČI POZOR: Úsek cesty v okrese Svidník je uzavretý
Polícia vodičov žiada o trpezlivosť a rešpektovanie pokynov.
Autor TASR
Nižný Orlík 4. júna (TASR) - Cesta I/77 na začiatku obce Nižný Orlík v smere na Svidník je aktuálne uzavretá. Ako informuje prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, dôvodom je udalosť v cestnej premávke.
„Na mieste sú záchranné zložky, policajti udalosť dokumentujú,“ uviedla.
Polícia vodičov žiada o trpezlivosť a rešpektovanie pokynov. Zároveň im odporúča, aby sa úseku v prípade možnosti vyhli.
„Na mieste sú záchranné zložky, policajti udalosť dokumentujú,“ uviedla.
Polícia vodičov žiada o trpezlivosť a rešpektovanie pokynov. Zároveň im odporúča, aby sa úseku v prípade možnosti vyhli.