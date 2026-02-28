Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VODIČI POZOR: Úsek D1 v noci zo soboty na nedeľu uzavrú

Na snímke úsek R2 Kriváň - Mýtna 20. novembra 2025. Foto: TASR - Ján Krošlák

Uzávera sa týka aj podjazdu Lučivná a je potrebná z dôvodu opravy poškodeného osvetlenia.

Autor TASR
Poprad 28. februára (TASR) - V noci zo soboty na nedeľu (1. 3.) v čase od 22.00 h do 2.00 h bude uzavretý ľavý jazdný pás diaľnice D1 v smere na Žilinu v úseku medzi križovatkami Mengusovce a Štrba. Uzávera sa týka aj podjazdu Lučivná a je potrebná z dôvodu opravy poškodeného osvetlenia. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Ako uvádza, obchádzková trasa bude vedená od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste I/18 cez križovatku Tatranská Štrba na cestu III/3060 s možnosťou opätovného napojenia na diaľnicu na križovatke Štrba.

Polícia žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
