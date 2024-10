Vodiči, pozor: Úsek D1 za Hlohovcom smer Trnava je neprejazdný

Hlohovec 4. októbra (TASR) - Úsek diaľnice D1 za Hlohovcom v smere na Trnavu je v piatok popoludní pre dopravnú nehodu dvoch osobných áut neprejazdný. Zelená vlna STVR o tom informovala na sociálnej sieti.



"Úsek je v tomto smere neprejazdný, obídete to po I/61 a po obchvate Trnavy," priblížila Zelená vlna. Smerom na Piešťany je diaľnica síce prejazdná, ale s približne hodinovým zdržaním.



Trnavská krajská polícia na sociálnej sieti spresnila, že na mieste, kde sa vykonávajú práce na ceste, vodič osobného auta pravdepodobne prešiel do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcim autom. To po náraze skončilo mimo cesty.



"Obaja vodiči sa zranili a sú v opatere zdravotníkov. Na mieste zasahoval aj záchranársky vrtuľník," doplnili policajti s tým, že okolnosti nehody vyšetrujú.