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VODIČI, POZOR: Úsek diaľnice D1 vrátane tunela Bôrik krátkodobo uzavrú
Podľa polície bude v čase od 00.00 do 04.00 h uzatvorená pravá tunelová rúra v smere na Prešov a ľavá tunelová rúra v smere na Žilinu.
Autor TASR
Prešov 25. júla (TASR) - Prešovská krajská polícia upozorňuje na uzáveru úseku diaľnice D1 medzi križovatkami Mengusovce - Poprad a späť vrátane tunela Bôrik v noci zo soboty na nedeľu (26. 7.). Obchádzka bude vedená od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste I/18 cez mesto Svit. Informuje o tom na sociálnej sieti.
Podľa polície bude v čase od 00.00 do 04.00 h uzatvorená pravá tunelová rúra v smere na Prešov a ľavá tunelová rúra v smere na Žilinu. „Žiadame všetkých vodičov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a trpezlivosť počas uzávery,“ uviedla.
Podľa polície bude v čase od 00.00 do 04.00 h uzatvorená pravá tunelová rúra v smere na Prešov a ľavá tunelová rúra v smere na Žilinu. „Žiadame všetkých vodičov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a trpezlivosť počas uzávery,“ uviedla.