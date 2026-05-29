Vodiči, pozor: Úsek diaľnice D3 uzavrú
Čiastočná uzávera sa začne od 1. júna 8.00 h a potrvá do 12. júla23.00 h.
Autor TASR
Svrčinovec 29. mája (TASR) - Polícia upozorňuje vodičov na čiastočné a úplné uzávery diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité vrátane tunelov Svrčinovec a Poľana. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Čiastočná uzávera sa začne od 1. júna 8.00 h a potrvá do 12. júla 23.00 h. Úplná uzávera diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité vrátane tunelov Svrčinovec a Poľana bude prebiehať od 13. júla do 16. augusta. Následne bude od 17. augusta do 27. septembra len čiastočná uzávera.
Obchádzková trasa bude viesť od Čadce do Poľska po ceste I/11 na smer Český Tešín cez obec Svrčinovec - Zátky a z diaľnice D3 výjazdom 45 na smer Svrčinovec, Ostrava na cestu I/11. V smere Poľsko - Svrčinovec bude presmerovaná na cestu I/12 s obmedzením do 7,5 tony.
„Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie prenosného dopravného značenia,“ dodali policajti.
