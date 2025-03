Vodiči, pozor: Uzatvorenie diaľnice v smere do Bratislavy začína večer

Bratislava 7. marca (TASR) - Diaľnicu D1 v smere do Bratislavy uzatvoria večer o 20.00 h. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) posunula piatkovú uzáveru diaľnice D1 o niekoľko hodín, plánovaný termín začatia uzávery bol o 14.00 h. Jej ukončenie je naplánované na pondelok (10. 3.) v skorých ranných hodinách. TASR o tom informovala mediálna komunikácia NDS. Súbežne prebehne uzavretie vetvy z D1 na D4 v smere z Trnavy na Raču. Uzavretie ostáva nezmenené, a to od piatka 6.00 h.



"Pod skrátenie trvania uzávery sa podpísali predpovede vhodných klimatických podmienok, najmä vyššia teplota. Zároveň snaha diaľničiarov a zhotoviteľa v maximálnej možnej miere znižovať dosahy výstavby na dopravu," uviedla NDS.



Tento víkend dôjde k presmerovaniu premávky z D1 v smere Žilina - Bratislava. Práce na presmerovaní si vyžiadajú víkendovú uzáveru D1 na ťahu od križovatky Bernolákovo (Triblavina) po Zlaté Piesky. Uzávera je plánovaná do pondelka 10. marca do skorých ranných hodín.



NDS spresnila, že od pondelka budú motoristi presmerovaní na novovybudovanú obchádzkovú vetvu, pričom systém troch zúžených jazdných pruhov ostane zachovaný.



Na dopravné obmedzenie spočívajúce v uzávere diaľnice D1 v smere do Bratislavy upozornila aj bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. "Obchádzková trasa bude vedená po ceste II/127 a I/61 (stará Senecká cesta) okolo Ivanky pri Dunaji," spresnila polícia.







Dodala, že doprava bude v uvedených úsekoch usmerňovaná príslušným dopravným značením. Vodičov v tejto súvislosti vyzvala na zvýšenie opatrnosti pri prejazde týmto úsekom.