VODIČI, POZOR: Uzavrie sa frekventovaná križovatka Nitra - Juh na R1
Autor TASR
Nitra 30. apríla (TASR) - Krajský dopravný inšpektorát v Nitre upozorňuje motoristickú verejnosť na uzáveru križovatky Nitra - Juh na rýchlostnej ceste R1. Križovatka je od siedmej hodiny uzavretá na všetkých vjazdových aj výjazdových vetvách v smere na Trnavu aj Banskú Bystricu s hlavným účinkom na križovatku s cestou II/562 Cabajská, informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta. Uzávera potrvá do nedele 3. mája do nočných hodín.
Uzávera frekventovanej križovatky môže mať vplyv na plynulosť cestnej premávky v meste Nitra a aj v širšom okolí na alternatívnych príjazdových cestách do Nitry, upozornila polícia. Motoristickú verejnosť preto žiada, aby si s dostatočným predstihom plánovala svoje aktivity pri presune týmto úsekom a prípadne využila alternatívne obchádzkové trasy vyznačené dočasným dopravným značením.
Polícia zároveň žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali pokyny policajtov. Tí budú v kritických časoch na kritických miestach usmerňovať premávku s cieľom eliminovania negatívnych vplyvov na plynulosť cestnej premávky.
