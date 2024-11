VODIČI POZOR: Uzavrú D1 medzi Popradom a Mengusovcami aj tunel Bôrik

Prešov 17. novembra (TASR) - Na diaľnici D1 bude uzavretý úsek medzi križovatkou Poprad Západ a križovatkou Mengusovce vrátane tunela Bôrik od 00.00 h do 04.00 h. O mimoriadnej krátkodobej nočnej uzávere informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.



"Obchádzková trasa v uvedenom časovom intervale povedie od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste I/18 cez mesto Svit," uviedla polícia.



Ľavá tunelová rúra v smere na Bratislavu bude uzavretá od 00.00 h do 04.00 h. Pravá tunelová rúra v smere na Prešov bude uzavretá od 00.30 h do 04.00 h.



"Vodičov v tejto súvislosti žiadame, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky a rešpektovali dočasné dopravné značenie na uvedenom úseku," uviedla polícia.