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VODIČI, POZOR: Uzavrú diaľničnú križovatku pri Malackách
Dôvodom je hĺbkové frézovanie asfaltu a pokladanie novej vrstvy, spresnilo mesto o plánovanej uzávere, ktorá sa začne 24. júla a bude trvať do 2. augusta.
Autor TASR
Bratislava/Malacky 18. júna (TASR) - Na prelome júla a augusta bude úplne uzatvorená diaľničná križovatka pri vjazde do Malaciek. Informuje o tom malacká samospráva na základe oznamu spoločnosti, ktorá opravuje most nad diaľnicou medzi Malackami a Pernekom.
„Dôvodom je hĺbkové frézovanie asfaltu a pokladanie novej vrstvy,“ spresnilo mesto o plánovanej uzávere, ktorá sa začne 24. júla a bude trvať do 2. augusta. Vysvetlilo, že termín bol stanovený s ohľadom na letnú odstávku výroby v závode Volkswagen Bratislava.
Pre všetku dopravu bude uzatvorený výjazd z diaľnice D2 do Perneka aj Malaciek a rovnako aj vjazd na diaľnicu z Perneka a Malaciek. Záchranné zložky budú mať prejazd zabezpečený. Vodiči na D2 musia použiť vjazd a výjazd Lozorno alebo vjazd a výjazd Kúty. Medzi Malackami a Lozornom, resp. Kútmi bude obchádzková trasa vedená po starej ceste.
„Dôvodom je hĺbkové frézovanie asfaltu a pokladanie novej vrstvy,“ spresnilo mesto o plánovanej uzávere, ktorá sa začne 24. júla a bude trvať do 2. augusta. Vysvetlilo, že termín bol stanovený s ohľadom na letnú odstávku výroby v závode Volkswagen Bratislava.
Pre všetku dopravu bude uzatvorený výjazd z diaľnice D2 do Perneka aj Malaciek a rovnako aj vjazd na diaľnicu z Perneka a Malaciek. Záchranné zložky budú mať prejazd zabezpečený. Vodiči na D2 musia použiť vjazd a výjazd Lozorno alebo vjazd a výjazd Kúty. Medzi Malackami a Lozornom, resp. Kútmi bude obchádzková trasa vedená po starej ceste.