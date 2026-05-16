Sobota 16. máj 2026Meniny má Svetozár
VODIČI POZOR: Uzavrú zjazd a výjazd na R1 Nitra - Východ a Beladice

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Autor TASR
Nitra 16. mája (TASR) - Polícia upozorňuje motoristov na plánovanú obojstrannú uzáveru zjazdu a výjazdu na rýchlostnú cestu R1 v križovatke Nitra - Východ a križovatke Beladice. Posledná, piata etapa uzávery sa začne v pondelok 18. mája od 9.00 h, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Predpokladané ukončenie prác je plánované vo večerných hodinách 23. mája.

Dôvodom dopravných obmedzení na rýchlostnej ceste R1 Via Pribina je výmena asfaltovej vrstvy vozovky, informovala Mia Bajáková zo spoločnosti Via Pribina. Práce sa začali 8. apríla. Realizované sú v rôznych častiach na etapy nielen v denných, ale aj nočných hodinách. Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie.
