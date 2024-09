Vodiči, pozor: V Bratislave a okolí treba počítať s kolónami

Bratislava 9. septembra (TASR) - V Bratislave a okolí treba v pondelok ráno počítať s rozsiahlymi kolónami. Na vjazde do Bratislavy z Bernolákova po starej Seneckej ceste hlásia vodiči hodinové zdržanie. Na trase z Malinova do Mosta pri Bratislave sa zdržia 40 minút. Zelená vlna STVR o tom informovala na svojom webe.



Pre kolóny Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára bratislavský tunel Sitina v smere z Lamača do Mlynskej doliny, uvádza Zelená vlna.



Na vjazde do Bratislavy smerom z Malaciek po diaľnici D2 hlásia 25-minútové zdržanie, rovnako sa vodiči zdržia aj na Hodonínskej smerom do centra.



Na bratislavskej diaľnici D1 od Zlatých pieskov smerom na Prístavný most do Petržalky treba počítať s 20-minútovým zdržaním.



Aj v Ivanke pri Dunaji na Vajnorskej smerom na Bratislavu si vodiči postoja v kolónach 20 minút.



"Na diaľnici D1 pred Bernolákovom smerom zo Senca sa v strednom pruhu zrazili tri osobné autá, jedno z nich čiastočne blokuje pravý pruh," uvádza Zelená vlna STVR.



Tiež upozorňuje vodičov na znižovanie rýchlosti v bratislavskom tuneli Sitina v oboch smeroch, sledovať treba svetelné dopravné značky.