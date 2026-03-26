Vodiči, pozor: V Bratislave a okolí treba rátať so zdržaním
Na Nábreží pred Mostom SNP v smere z Karlovej Vsi sa vodiči zdržia desať až 15 minút.
Autor TASR
Bratislava 26. marca (TASR) - Na viacerých úsekoch v Bratislave a okolí treba rátať so zdržaním, najvýraznejšie evidujú vodiči na diaľnici D2 na vjazde do hlavného mesta smerom z Malaciek, kde sa zdržia približne 30 minút. Na obchádzkovej trase cez Záhorskú Bystricu si vodiči počkajú najmenej 15 minút. Informujú o tom Zelená vlna STVR a Stellacentrum.
Kolóny sa tvoria aj v hlavnom meste. Na Nábreží pred Mostom SNP v smere z Karlovej Vsi sa vodiči zdržia desať až 15 minút. Podobné zdržanie hlásia aj na diaľnici D1 pred Prístavným mostom v smere zo Zlatých pieskov. Výrazné komplikácie sú aj na Račianskej ulici smerom do centra, kde zdržanie dosahuje približne 30 minút.
Zdržania hlásia vodiči aj na ďalších úsekoch v okolí Bratislavy. Na trase Lozorno - Stupava - Lamač je zdržanie do 20 minút, na diaľnici D4 medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou do desiatich minút. Na trase Stupava - Záhorská Bystrica - Lamač sa vodiči zdržia do 15 minút.
Komplikácie sú aj na úseku Dunajská Lužná - Rovinka, kde je zdržanie do desiatich minút. Na diaľnici D1 medzi Sencom a Zlatými pieskami je zdržanie približne 15 minút, rovnako ako na trase Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji.
Na rýchlostnej ceste R7 v smere na Bajkalskú ulicu je zdržanie do 15 minút. Vodiči sa zdržia aj na výjazde zo Senca na diaľnicu D1, kde je zdržanie približne desať minút.
