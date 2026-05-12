VODIČI, POZOR: V Bratislave komplikujú dopravu kolóny
V Mlynskej doline smerom na Patrónku si vodiči postoja 30 minút.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 12. mája (TASR) - Doprava v Bratislave a okolí sa v utorok ráno mierne komplikuje. Na viacerých miestach sa tvoria kolóny. Informuje o tom Zelená vlna STVR.
V Mlynskej doline smerom na Patrónku si vodiči postoja 30 minút. Zdržanie 20 minút hlásia na diaľnici D1 od Zlatých pieskov smerom do Petržalky, rovnako tak za Rusovcami smerom do Petržalky. Dvadsať minút si postoja vodiči aj na Gagarinovej smerom do centra.
So zdržaním 20 minút treba počítať aj na diaľnici D2 smerom zo Stupavy do Petržalky. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára Tunel Sitina v tomto smere.
S kolónami treba počítať aj pri ceste do hlavného mesta. Zdržanie 20 minút je na vjazde do Bratislavy zo Šamorína po rýchlostnej ceste R7, v Rovinke smerom do Bratislavy i v Studenom smerom do Bratislavy.
