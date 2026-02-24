Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vodiči, pozor: V Bratislave sa na viacerých miestach tvoria kolóny

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Na Moste SNP smerom do centra, ako aj na Einsteinovej smerom na Most SNP sa vodiči zdržia desať minút.

Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - V Bratislave treba v utorok popoludní rátať na viacerých úsekoch s kolónami a zdržaním. Zelená vlna STVR na sociálnej sieti informuje, že na diaľnici D2 na Moste Lanfranconi smerom do Malaciek si vodiči počkajú 20 minút.

Na Moste SNP smerom do centra, ako aj na Einsteinovej smerom na Most SNP sa vodiči zdržia desať minút. Na výjazde z petržalského obchodného centra na Einsteinovu ulicu a na výjazde z Mosta SNP na nábrežie smerom do Karlovej Vsi sú takisto kolóny, v ktorých si vodiči počkajú 15 až 20 minút.

Takisto na Trnavskej ceste a Šancovej smerom na hlavnú stanicu treba rátať s 20-minútovým zdržaním. Rovnaké zdržanie hlási Zelená vlna STVR aj na Dostojevskom rade a Vajanského nábreží smerom k Mostu SNP a tiež na Karadžičovej a Legionárskej smerom na Račianske mýto.
