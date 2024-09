Vodiči, pozor: V Bratislave sa tvoria kolóny, hlásené sú aj nehody

Bratislava 12. septembra (TASR) - Dopravu v Bratislave a okolí vo štvrtok ráno komplikujú kolóny. Hlásené sú aj nehody. Vodiči si preto postoja desiatky minút. Informuje o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.



Nehoda je hlásená na vjazde do Bratislavy zo Šamorína po rýchlostnej ceste R7. Na 0,5 kilometri sa tam zrazili dve autá, vodiči si postoja desať minút. Nehoda je aj medzi Malackami a Lozornom pri odbočke na Plavecký Štvrtok.



Kolóny sú na diaľnici D2 od Lozorna po bratislavskú Petržalku. Zdržanie odhadujú na 40 minút a priebežne je uzatváraný i tunel Sitina. Na bratislavskej diaľnici D1, na Prístavnom moste smerom do Petržalky sa vodiči zdržia 20 minút.



Vodiči si tiež postoja 20 minút na trase zo Slovenského Grobu na Čiernu Vodu. Polhodinu sa zdržia na vjazde do hlavného mesta z Bernolákova po starej Seneckej ceste.