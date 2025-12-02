< sekcia Regióny
VODIČI, POZOR: V Bratislave sa tvoria kolóny
Polhodinová kolóna je na nábreží pred Mostom SNP smerom z bratislavskej Karlovej Vsi, a tiež na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca.
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Vodiči si v utorok ráno počkajú v kolónach vo viacerých častiach Bratislavy. Na niektorých miestach musia počítať až s polhodinovým zdržaním. Informovala o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.
Polhodinová kolóna je na nábreží pred Mostom SNP smerom z bratislavskej Karlovej Vsi, a tiež na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca. Viac ako polhodinu stratia vodiči na Trnavskej ceste v Bratislave za križovatkou s Tomášikovou smerom do centra.
