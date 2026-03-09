< sekcia Regióny
VODIČI, POZOR: V Bratislave sa tvoria kolóny
Dvadsaťminútová kolóna je na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy
Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Vodiči musia v pondelok ráno na viacerých miestach v Bratislave rátať so zdržaním. Rozsiahlejšia kolóna je na Pražskej ulici smerom do centra, vodiči stratia asi 25 minút. Informovala o tom Zelená vlna STVR.
Kolóna sa tvorí aj na Karloveskej ulici smerom do centra, vodiči sa zdržia asi desať minút. Dvadsaťminútová kolóna je zase na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy. Rovnako sa vodiči zdržia na obchádzke cez Záhorskú Bystricu.
