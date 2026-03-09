Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 9. marec 2026Meniny má Františka
< sekcia Regióny

VODIČI, POZOR: V Bratislave sa tvoria kolóny

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

Dvadsaťminútová kolóna je na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy

Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Vodiči musia v pondelok ráno na viacerých miestach v Bratislave rátať so zdržaním. Rozsiahlejšia kolóna je na Pražskej ulici smerom do centra, vodiči stratia asi 25 minút. Informovala o tom Zelená vlna STVR.

Kolóna sa tvorí aj na Karloveskej ulici smerom do centra, vodiči sa zdržia asi desať minút. Dvadsaťminútová kolóna je zase na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy. Rovnako sa vodiči zdržia na obchádzke cez Záhorskú Bystricu.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Kde bola v Prešporku Wall Street?

OTESTUJTE SA: Kto napísal tieto svetoznáme diela?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch