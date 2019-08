VODIČI, POZOR: V Bratislave sa zdržíte, úsek D1 je však už prejazdný

Nehody odstraňujú aj na D1 za Vajnorským jazerom v smere do Senca. Rovnako tiež v Bratislave na Slovnaftskej ulici pri Vlčom hrdle v smere od centra, cestujúci sa tam zdržia do 15 minút.

Bratislava 9. augusta (TASR) – Na bratislavských cestách sa vodiči v piatok poobede zdržia do desiatich minút. Úsek na diaľnici D1 pri Triblavine v smere od Senca do Bratislavy je opäť prejazdný. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stellacentrum.



O kolónach informuje Stellacentrum aj v Bratislave na Ulici svornosti a na Popradskej ulici, na D1 pred vjazdom do Bratislavy pred Prístavným mostom v smere od Senca, v Dunajskej Lužnej, v Moste pri Bratislave aj v Ivanke pri Dunaji v smere do hlavného mesta.