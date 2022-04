VODIČI, POZOR: V Bratislave treba rátať so zdržaním na D2

Bratislava 11. apríla (TASR) - Vodiči by mali v hlavnom meste Bratislava v pondelok ráno rátať so zdržaním najmä na D2, kde premávku skomplikovali nehody. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stellacentrum. Hlásia zdržania na D2 pred Mostom Lafranconi v smere od Stupavy, ale aj nehodu v tuneli Sitina a kolóny v smere z Lamača do Mlynskej doliny.



Podľa Zelenej vlny už odtiahli kamión na D2 pred Mostom Lafranconi, no kolóny sa len pomaly rozbiehajú. "V smere od Stupavy sa stále zdržíte asi hodinu. Národná diaľničná spoločnosť reguluje premávku v tuneli Sitina, sledujte svetelné dopravné značky," upozorňuje.



Zelená vlna a Stellacentrum upozorňujú aj na zrážku dvoch áut v tuneli Sitina, kde je v smere z Lamača do Mlynskej doliny uzatvorený ľavý jazdný pruh. V kolónach hlásia zdržanie asi hodinu a pol.