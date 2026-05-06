Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 6. máj 2026Meniny má Hermína
< sekcia Regióny

VODIČI, POZOR: V bratislavských Vajnoroch riadi premávku polícia

.
Foto z miesta nehody. Foto: Polícia SR - Bratislavský kraj﻿

V úseku je zastavená železničná premávka.

Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - V bratislavských Vajnoroch na križovatke ulíc Rybničná - Púchovská došlo v stredu podvečer k dopravnej nehode dvoch áut. Jedno z nich zhorelo, pričom vodič na mieste zraneniam podľahol. V úseku je zastavená železničná premávka. Cestná premávka je riadená dopravnými policajtmi. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.

„Podľa doposiaľ zistených informácií malo osobné vozidlo značky Toyota smerovať z Púchovskej ulice smer Rybničná, pričom vodič pravdepodobne nezvládol riadenie a narazil do idúceho vozidla značky Škoda, následne bol odrazený s vozidlom cez chodník, kde prerazil zábradlie a spadol s vozidlom pod premostenie. Vozidlo značky Toyota sa po dopravnej nehode vznietilo a zhorelo,“ priblížila hovorkyňa.

Dodala, že presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú v štádiu objasňovania.

.

Neprehliadnite

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?

TÝŽDENNÍK: Prezident tak, premiér inak

HRABKO: Na zakladanie novej strany nebude mať R. Sulík dosť času

PENESOVÁ: S liekom na chudnutie od kamaráta môžete skončiť v nemocnici