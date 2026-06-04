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Vodiči, pozor: V centre Banskej Štiavnice budú viaceré obmedzenia
Obmedzenia sa budú týkať najmä Námestia sv. Trojice, ktoré bude počas oboch dní úplne uzatvorené.
Autor TASR
Banská Štiavnica 4. júna (TASR) - Koncom júna sa v Banskej Štiavnici uskutoční medzinárodné krostriatlové podujatie Xterra Slovakia 2026, ktoré si vyžiada viaceré dopravné obmedzenia v centre mesta. Informovala o tom banskoštiavnická samospráva s tým, že na obmedzenia sa musia obyvatelia a návštevníci pripraviť v piatok 26. a v sobotu 27. júna.
Obmedzenia sa budú týkať najmä Námestia sv. Trojice, ktoré bude počas oboch dní úplne uzatvorené. Zatvorené pre verejnosť bude parkovisko pod Novým zámkom, kde bude umiestnené depo. V sobotu tiež bude obmedzený prejazd viacerými ulicami v centre mesta. Radnica v tejto súvislosti žiada verejnosť o rešpektovanie pokynov organizátorov a mestskej polície.
Obmedzenia sa budú týkať najmä Námestia sv. Trojice, ktoré bude počas oboch dní úplne uzatvorené. Zatvorené pre verejnosť bude parkovisko pod Novým zámkom, kde bude umiestnené depo. V sobotu tiež bude obmedzený prejazd viacerými ulicami v centre mesta. Radnica v tejto súvislosti žiada verejnosť o rešpektovanie pokynov organizátorov a mestskej polície.