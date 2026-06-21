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VODIČI POZOR: V Červenici uzavrú železničné priecestie

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Priecestie bude úplne uzavreté v pondelok 22. júna od 8.30 h do 13.30 h.

Autor TASR
Červenica 21. júna (TASR) - Polícia upozorňuje na mimoriadne uzatvorenie železničného priecestia v obci Červenica v okrese Sabinov. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že dôvodom obmedzenia je nevyhnutná výmena koľajníc. Priecestie bude úplne uzavreté v pondelok 22. júna od 8.30 h do 13.30 h.

„Počas uzávery nebude možná obchádzka. Výnimku bude mať autobusová doprava na pravidelnej linke. Prejazd bude umožnený aj záchranným zložkám. Žiadame všetkých vodičov a obyvateľov o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť,“ dodáva polícia.
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